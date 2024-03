Stratenquiz in Hummelo

HUMMELO – Oranjevereniging Hummelo en Oranje houdt op zaterdagavond 16 maart vanaf 19.30 uur weer een gezellige en spannende stratenquiz.

In FF naar Steef in Hummelo strijden teams uit de diverse straten tegen elkaar door vragen te beantwoorden in de categorieën algemeen, geografie, Nederland, geschiedenis, muziek en sport. Per straat kunnen één of meerdere teams meedoen. Een team bestaat uit vier personen. Een team mag ook gevormd of compleet gemaakt worden met andere personen, maar de naam van een straat blijft de naam van het team. De eerste teams hebben zich al opgegeven. Opgave graag vóór vrijdag 15 maart bij Leo Meijer, 0314-382402 en l.meijer@hummelo-en-oranje.nl of Jolande Slagter, 0314-843685, j.slagter@hummelo-en-oranje.nl. Vermeld de naam van de straat, de naam van de teamleden, de teamcaptain, en het telefoonnummer en e-mailadres van de teamcaptain. Ook als toeschouwer is de Stratenquiz ‘hilarisch én leerzaam’, aldus de organisatie. Iedereen is van harte uitgenodigd. De entreeprijs bedraagt 2,50 euro per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen.