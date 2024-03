Stenen uit de tuin in Dieren-West

DIEREN – In Dieren-West is een team van bewoners weer Operatie Steenbreek gestart. Met behulp van de gemeente Rheden maken tegels en geel zand plaats voor tuinaarde en plantjes. Ook worden er nestkasten voor vogels en vleermuizen verstrekt om de biodiversiteit te vergroten. En er wordt korting gegeven op groene daken.

Iedereen die in Dieren-West woont en een klimaat- en natuurvriendelijke tuin wil, kan meedoen. Opgeven kan tot uiterlijk zondag 24 maart door een e-mail te sturen naar groen@dieren-west.nl. Vermeld daarbij naam, adres, mobiel nummer, e-mailadres en gewenste tuinplannen. In april volgen adviesgesprekken aan huis, waarna de werkzaamheden in mei en juni uitgevoerd kunnen worden.