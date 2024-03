Spritshz 45 jaar actief in Loenen

LOENEN – Loenen heeft al 45 jaar een actieve jongerenvereniging. Regelmatig komt de jeugd van de jongerenvereniging Spritshz bijeen in hun eigen honk dat gevestigd is in de kelder van het Dorpscentrum De Brink. De jongeren vermaken zich hier opperbest. Hoewel de bestuursleden regelmatig aftreden wegens ‘gevorderde’ leeftijd zijn er altijd weer Loenense jongeren die bereid zijn om een bestuursfunctie te vervullen. Een mijlpaal als 45 jaar Spritshz wil het bestuur niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom is er op vrijdag 15 maart vanaf 21.00 uur volop feest in De Brink voor alle leden met de band Kings of Diamonds. Deze coverband maakt een muzikaal feest met nummers uit de jaren 80 en 90 en hits van vandaag.

Bij Spritshz wordt er alles aan gedaan om binnen de vereniging een goede sfeer te houden. Bij problemen wordt alles goed uitgepraat en gaat men daarna weer vrolijk verder. De opkomst is altijd bijzonder goed, want over het ledental heeft men nog altijd niet te klagen. Jongeren blijven lid tot midden twintig. Veel leden kwamen en komen nog steeds uit Eerbeek. De Loenense soos heeft op de jongeren uit het buurtdorp grote aantrekkingskracht. Er is de afgelopen jaren veel georganiseerd zoals pleinfeestenen een muziekmarathon.

Spritshz is vanaf de opening van De Brink in de kelder gehuisvest. De jongeren hebben toen flink inspraak gehad. Er is goed nagedacht over de geluidisolatie want men wil geen last voor de buren zijn. Ook met de nieuwe buren van ‘t Ruyterhuys is overleg geweest.

In de loop der jaren is er veel veranderd en verbeterd aan de kelder. Er kwam een nieuwe bar, vloer, podium en verlichting. Er zijn bij de club altijd mannen met technische talenten.

In de maand januari van dit jaar was de kelder gesloten. Een groep is flink aan het werk geweest om de soosruimte weer een gezellige uitstraling te geven.

Ook Flits, de activiteiten voor de jongeren van 12-16 jaar zijn weer opgepakt. Onlangs heeft deze jeugdgroep geweldig carnaval gevierd.

Spritshz gaat richting de vijftig jaar maar wil volop actief blijven. Naast de activiteiten in en buiten de kelder doen de jongeren nog meer. Twee weken lang wordt er veel gedaan voor het Loenense vakantiespel; daarvoor geeft een groep een deel van hun vakantie op. Regelmatig wordt ook een evenement opgezet samen met het bestuur van De Brink. Grote evenementen kunnen de jongeren altijd in de grote zaal houden.

