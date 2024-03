Sociale verbondenheid dankzij Lalique Museum Doesburg

DOESBURG – “Het Lalique Museum in Doesburg is meer dan een kunsttempel alleen”, zegt oprichter Santino Melssen. Er gebeurt veel in het Doesburgse museum en daarbij is de organisatie afhankelijk van vrijwilligers. Daarnaast krijgen stagiairs, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en statushouders een kans hier werkervaring op te doen.

Santino Melssen is voorzitter van de ‘Stichting Societé Musée Lalique Pays Bas’ en de officiële oprichter van het Lalique Museum. Het museum is zes dagen per week geopend en ontvangt bezoekers uit heel Nederland en België die komen genieten van alle kunstwerken die glas- en juwelenkunstenaar René Lalique en zijn tijdgenoten uit de art nouveau en art deco vervaardigd hebben. Het museum is gevestigd in drie grote monumentale panden in het centrum van Doesburg. “De ontvangst van gasten, onderhoud en schoonmaak van de panden betekenen voor een hele organisatie en veel werk”, aldus Melssen.

Maatschappelijke rol

“Veel mensen denken dat we alleen een aantal panden hebben met een kunstcollectie”, zegt Melssen. “Maar het Lalique Museum is veel meer. We zijn een stichting die een grote maatschappelijke rol vervult. Het museum is een omgeving die plaats biedt aan een grote diversiteit aan mensen. Van actieve pensionado’s tot mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, van statushouders uit onveilige landen tot jonge studenten en stagiairs. We willen niet alleen dat de museumliefhebber aan bod komt, maar we willen ook dat iedereen die hier werkt – vrijwillig of betaald – het enorm naar zijn zin heeft.”

Om de organisatie in goede banen te leiden, is het museum afhankelijk van vrijwilligers, legt Melssen uit. “Die zijn hier zo ontzettend waardevol. Ieder met zijn of haar eigen talent. De ene vrijwilliger is zeer geïnteresseerd in kunstgeschiedenis en is een topgids, die alle voorkomende vragen over de tentoonstellingen of de vaste collectie kan beantwoorden. Een ander is meer gericht op sociale contacten en super behulpzaam, controleert de kaartjes, maakt een praatje met de bezoekers en verleent allerlei hand- en spandiensten.”

Werkplek voor iedereen

“Daarnaast hebben we ook statushouders die hier komen werken”, gaat de voorzitter verder. “Vanwege de taalbarrière betekent dat vaak schoonmaak- of keukenwerk, voorbereidingen treffen voor de lunch of doorgroeien naar serveerster, want we hebben ook een museumcafé en een groot terras als het mooi weer is.” Alle werkzaamheden in het museum worden zo eerlijk mogelijk verdeeld, waarbij wordt gekeken naar de capaciteiten en interesses die iemand heeft. “Dat geldt zeker voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kunnen langdurig werklozen zijn of mensen met een psychisch-somatische problematiek. Fantastische mensen die best wel willen, maar die nog niet volledig kunnen re-integreren. Als iemand zich happy voelt op de achtergrond in de keuken en graag alleen de afwas wil spoelen, dan zorgen wij dat dat kan. Het is soms een hele puzzel, maar er is een goede werkplek voor iedereen.”

De taken worden elke morgen verdeeld onder genot van een kopje koffie. Het museum is van dinsdag tot en met zondag voor publiek geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Na die tijd kunnen de medewerkers nog een drankje nemen in het museumcafé en napraten over de dag.

Op zoek naar vrijwilligers

Santino Melssen laat weten dat de organisatie altijd op zoek is naar meer vrijwilligers. “We hebben bijvoorbeeld vrijwilligers die gaan overwinteren in Spanje en alleen ’s zomers beschikbaar zijn. Als het terras open is, hebben we meer bedienend personeel nodig in de horeca. Omdat we nu de Commanderij uit 1286 in gebruik genomen hebben, zijn steeds meer toezichthouders nodig”, somt hij op. “Stagiairs zijn ook altijd welkom. We zijn een leerbedrijf en de jongeren leren in het museum in de praktijk. Ze worden klaargestoomd voor hun toekomstige loopbaan.”

Melssen is trots op het diverse team van het Lalique Museum. “Het is net een groot sociaal project, met al die verschillende mensen met allemaal hun eigen achtergrond. Een prachtige mix van enthousiaste mensen. Het mooiste is dat er vriendschappen ontstaan, dat men met elkaar afspreekt na werktijd, dat het één groot team is, bijna één grote familie. Mensen die elkaar allemaal helpen en uiteindelijk ervoor zorgen dat alle bezoekers het naar hun zin hebben. Wij kunnen niet zonder hen.”

Wie hier deel van wil uitmaken, kan een e-mail sturen naar info@laliquemuseum.nl.

laliquemuseum.nl