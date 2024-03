Sjors van der Panne zingt in Spankeren

SPANKEREN – Zanger Sjors van der Panne verzorgt op zondagmiddag 10 maart in Spankeren een programma met Franse en Nederlandse chansons: ‘De Chansons van Sjors’. In de Dorpskerk is hij te gast bij Theater RhederArt. Nadat Sjors ruim 10 jaar geleden de publieksprijs van het Concours de la Chanson won, bleef hij zijn publiek trouw met mooie klassiekers en nieuw materiaal. Ook in Spankeren wisselt hij nieuwe chansons af met bekender werk. Het concert begint om 15.00 uur. De entree bedraagt 18,50 euro.

