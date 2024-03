Scouting Velp zoekt vrijwilligers

VELP – Scouting Pegasus (De Beemd 1) uit Velp doet zaterdag 16 maart mee met NLdoet. De organisatie gaat het clubhuis en het buitenterrein ‘scoutingproof’ maken en zoekt nog vrijwilligers om van 10.00 tot 16.00 uur mee te helpen. Ook mensen die maar een paar uurtjes komen zijn van harte welkom.

NLdoet is van het Oranje Fonds. Ze organiseren de vrijwilligersdag dit jaar voor de twintigste keer. “NLdoet is een mooie manier om nieuwe enthousiaste vrijwilligers te vinden, en om bergen werk te verzetten. We zijn daar ontzettend blij mee, want we komen daar normaal niet aan toe. Bovendien leren we allerlei leuke nieuwe mensen kennen, iedereen is welkom.” Mensen die bij de scouting in Velp willen gaan helpen kunnen zich aanmelden via de site van NLdoet. Je kunt zoeken op plaatsnaam.