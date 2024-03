Schilderijen in Strijland Rheden

RHEDEN – In Pannenkoekenhuis Strijland in Rheden is werk te zien van vrijetijdskunstenaars Gea Wissels en Wim Wissels. Vader en dochter hebben voor deze expositie werk uitgezocht dat past bij de omgeving; de natuur van de Veluwezoom. De gebruikte technieken zijn olie- en acrylverf, pastelkrijt en de dry-brush techniek. Deze expositie is tot 6 mei te bezichtigen voor gasten van het restaurant aan de Groenestraat 1 in Rheden.