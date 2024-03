Samen rouwen bij Humanitas

RHEDEN – Op vrijdag 5 april start vrijwilligersorganisatie Humanitas in Rheden een lotgenotengroep voor mensen die een partner verloren hebben. Op acht vrijdagmiddagen is er gelegenheid om ervaringen van rouw en verdriet te delen. Humanitas biedt een luisterend oor en soms een bemoedigend woord. “Het kan fijn zijn om van anderen te horen hoe zij omgaan met dat grote gemis in hun leven”, aldus de vereniging. Er zijn voor deze groep nog een paar plaatsen vrij.

Informatie en aanmelding: Evert van den Brink van Humanitas Samen Sterker, 06-51752214.