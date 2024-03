Samen prijspuzzelen voor de goedkoopste boodschappen

BRUMMEN – “Ik was al weer meer geld kwijt, heb je gezien dat de cola weer veel duurder is geworden?” Boodschappen die duurder worden en een behoorlijk hap uit het maandelijkse budget nemen, zijn veelvuldig onderwerp van gesprek. Ook in de huiskamer van Stichting Onze Droom in Brummen vliegt het onderwerp regelmatig over tafel. Reden voor de stichting om de activiteit ‘Baas in eigen Beurs’ te starten. Vanaf april pluizen de deelnemers wekelijks de Brummense reclamefolders uit op zoek naar de beste aanbiedingen.

“Het maakt niet uit wat je budget is, iedereen kan meedoen,” vertelt Sonja Leemkuil, voorzitter van Onze Droom. “Als je 100 euro te besteden hebt aan boodschappen, kan je geen 105 uitgeven en als je 500 te besteden hebt, kun je geen 505 uitgeven.” Op 3 april gaat Baas in eigen Beurs van start en kan het prijspuzzelen beginnen. “Het is voor veel mensen elke week weer een hele speurtocht om zo goedkoop mogelijk boodschappen te doen. Met deze nieuwe activiteit kunnen we dit onder het genot van een kopje koffie samen doen. Daarnaast kunnen op deze manier ook onderling tips worden uitgewisseld.” Naast de folders van de bekende supermarkten worden ook aanbiedingen van lokale Brummense ondernemers meegenomen. “We hebben de ondernemers gevraagd naar aanbiedingen en wat zij doen met eten dat overblijft, het zou mooi zijn als dat naar mensen zou gaan die minder te besteden hebben.”

Als het aan Sonja ligt dan worden niet alleen de aanbiedingen met elkaar gedeeld. “Soms zijn dingen in de aanbieding die te veel zijn voor één persoon. Het zou mooi zijn als we dat hier kunnen splitsen. Shampoo en deodorant bijvoorbeeld, dat koop je in de aanbieding vaak meteen in een veelvoud. Een ander voorbeeld zijn wortels. Voor paarden koop je dat in een zak van wel 10 kilo, dat zijn dezelfde wortels als in de supermarkt, maar dan veel goedkoper.”

Alle aanbiedingen die door de deelnemers worden gevonden, worden verzameld in een nieuwsbrief die iedereen kan ontvangen. “Zodat iedereen in Brummen er zijn voordeel mee kan doen.” Naast de aanbiedingen worden er ook andere bespaartips gedeeld. “Over een wc-rol bijvoorbeeld, als je die een beetje indeukt dan rolt het papier er een stuk minder snel af, zo kun je gemakkelijk een stuk langer met een rol doen.” Regelmatig worden er ook recepten gedeeld. “Bij de Voedselbank blijven onbekende producten zoals tofu of seizoensgroenten vaak liggen. omdat mensen geen idee hebben wat ze er mee moeten. Dat is er jammer, want er zijn vaak heerlijke gerechten mee te maken.”

Mensen die mee willen prijspuzzelen of tips hebben, zijn van harte welkom op woensdagen van 10.30 tot11.30 uur bij Ontmoeting Onze Droom aan de Egelantier 11 te Brummen. Meer informatie verkrijgen kan door te bellen of appen naar Sonja Leemkuil, 06-10658315, tijdens kantooruren. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via baasineigenbeurs.nl of info@baasineigenbeurs.nl.

Sonja, John en Willie van Onze Droom aan het prijspuzzelen