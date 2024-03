Samen aan de slag in Dorpstuin in Rheden

RHEDEN – Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart staken vrijwilligers in het hele land de handen uit de mouwen tijdens NLdoet. Ook in de gemeente Rheden werd op veel plekken hard gewekt. Het terras van Beverorde in Dieren kreeg een opfrisbeurt. Heel Rheden schoon ging op pad om zwerfafval te verzamelen en ook in Velp werd rondom de Dr. A. van Voorthuijsenschool schoongemaakt. Ook bij de Dorpstuin aan de Zwarteweg in Rheden kwamen vrijwilligers samen (foto). Er werd volop gesnoeid, de moestuin werd ingezaaid, de palen bij twee prieeltjes hersteld en er werd een regenton geplaatst. Ook was er voldoende tijd voor gezelligheid. Samen met de vrijwilligers van het zwerfafval rapen, werd er genoten van een heerlijke lunch.

Foto: Fenneke Visscher