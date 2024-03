Rozendaal heeft meeste elektrische auto’s

ROZENDAAL – In de gemeente Rozendaal heeft 6,4 procent van de huishoudens een elektrische auto. Daarmee scoort de gemeente het beste in de provincie Gelderland. Dat blijkt uit een onderzoek van Slimster. Volgens Marco Schuurman van Slimster is dit te verklaren door de vooralsnog hoge aanschafpijzen van elektrische auto’s. “Die zijn met name door inwoners van de gemeenten waar de inkomens gemiddeld genomen hoger liggen op te hoesten.”

Ook in Tiel en Ede wordt bovengemiddeld veel elektrisch gereden, terwijl de e-auto in Winterswijk en Aalten nog het meest aan populariteit te winnen heeft. Andere gemeentes in onze regio scoren als volgt: Rheden 3,1 procent, Doesburg 2,6 procent, Brummen 2,7 procent, Bronckhorst 2,7 procent en Apeldoorn 2,8 procent.