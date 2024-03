Rotary Doesburg in actie tijdens NLdoet

DOESBURG – Elk jaar bieden de leden van de Rotary Doesburg tijdens vrijwilligersactie NLdoet de helpende hand bij de bijentuin en boomgaard ’t Olde Ras. Bij de bijentuin werden er van wilgentenen vlechtmatten gemaakt. Van oudsher werden percelen gescheiden door deze matten. Voor vogeltjes zijn ze een ideale broedplaats, in tegenstelling tot het huidige prikkeldraad. Bij de houtopslag maakte een van de Rotaryleden met de boor gaatjes, die een onderkomen bieden voor bijensoorten die niet in korven bijeenkomen, maar graag ieder een gaatje voor zichzelf hebben.

Het houten gebouw van museumtuin ‘t Olde Ras vraagt jaarlijks een onderhoudsbeurt. De boomgaard is een ‘reservaat’ voor oude vruchtbomenrassen en bessenstruiken, die er ook te koop zijn voor liefhebbers.

Maar dit jaar was er ook nog een leuke activiteit bij De Hessegracht, een verzorgingshuis van Attent. Tijdens een beautyochtend werden de bewoners daar door onder andere de dames bsn Rotary Doesburg lekker in de watten gelegd. Hun haren werden gedaan, de nagels gelakt, de handen gemasseerd en voor wie wilde was er een mooi make-upje. Tussendoor konden ze genieten van een gezellig muziekje op de binnenplaats onder het genot van een broodje frikandel of kroket.