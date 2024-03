Rotary Doesburg bij NLdoet

DOESBURG – Zaterdag 16 maart is het weer de dag van NLdoet. De leden van Rotary clubs zetten zich wereldwijd in voor verschillende projecten, maar ook lokaal dragen ze graag hun steentje bij. Zo zetten leden van Rotary Doesburg zich in het kader van NLdoet in als vrijwilliger in de Bijentuin en de boomgaard ‘t Olde Ras, voor onderhoud van de gebouwen en de bijentuin, respectievelijk de boomgaard. En ze verlenen hand en spandiensten bij de verwendag voor de bewoners van de Hessegracht en Elisabeth van Attent. Extra hulp is meer dan welkom.