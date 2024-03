Rob van Essen te gast in boekhandel

VELP – Rob van Essen, de schrijver van romans en verhalen met een surrealistische inslag, is zondag 17 maart te gast in Boekhandel Jansen & de Feijter in Velp. Walter Jansen interviewt hem naar aanleiding van zijn nieuwste roman ‘Ik kom hier nog op terug’. Uiteraard mét signeersessie. Na afloop is het Petit Café geopend om na te praten.

De hoofdpersoon Rob Hollander, journalist, krijgt de mogelijkheid een fout uit het verleden te herstellen. Hij grijpt de kans met beide handen aan. Maar wat hij als een misstap beschouwt, is niet de gebeurtenis die het verleden hem aanreikt. Hij reist terug in de tijd en komt vervolgens terecht bij een ingrijpende gebeurtenis uit zijn jeugd. Alles wordt in een nieuw licht geplaatst. Is het leven een enkele reis, of kun je zo nu en dan een stukje terug om iets te herstellen?

Het oeuvre van Rob van Essen (1963) is niet te vergelijken met dat van andere schrijvers. Hooguit roept het herinneringen op aan het werk van José Saramago, Paul Auster en J.M. Coetzee. Van Essen kreeg de J.M.A. Biesheuvelprijs voor Hier wonen ook mensen en de Libris Literatuur Prijs voor De goede zoon. Zijn roman Miniapolis verscheen in oktober 2021. In februari 2022 is een heruitgave van Engeland is gesloten uit 2004 verschenen en met Alleen de warme dagen waren echt debuteerde Rob van Essen in september 2022 als dichter. In november 2023 verscheen zijn nieuwste roman Ik kom hier nog op terug. Aanvang is 15.00 uur. Entree is 12,50 euro.

