Rien en Gerrit winnen eerste Voorster Sjoelkampioenschappen

KLARENBEEK – In Klarenbeek werd het initiatief genomen om een regionale sjoelwedstrijd te organiseren. Hiervoor werden diverse sjoelclubs, verenigingen en buurthuizen aangeschreven om deel te nemen aan de kampioenschappen. Veertien koppels gaven zich op. Mens en Welzijn Voorst werd ingeschakeld om de kampioenschappen in goede banen te leiden

De oorsprong van sjoelen ligt in de 15e eeuw, in Engeland. Shove ha’penny, was een populair zeevaardersspel wat veel op de dekken van schepen werd gespeeld met koperen munten. Tijdens het spel belanden er ook veel munten in het water en daarom werden de pennies vervangen door houten schijven, die blijven immers drijven.

Er kwamen dertig deelnemers naar het MFC te Klarenbeek om te strijden om de eretitel. Tijdens de wedstrijd kon je de schijven vrolijk horen schuiven en heerste er een gezonde wedstrijdmentaliteit. Alle deelnemers werden dan ook ingewijd in de officiële regels van het sjoelen dat zeker geen sjoemelen betekend. Er werd gespeeld in duo’s zodat de huis en tuin-sjoel-spelers op weg geholpen werden door de meer ervaren sjoel-spelers.

De wedstrijd werd bijgestaan door Guus Kroes, sociaal werker van Mens en Welzijn Voorst. Hij begeleidde de kampioenschappen met wedstrijdschema’s, rangen en standen die nauwlettend in de gaten werden gehouden door alle deelnemers op het grote scherm. Voor alle deelnemers was er na afloop een vrolijk boeketje lentetulpen. De eerste prijs werd uitgedeeld aan Rien Reijns en Gerrit Kwakkel. De beide heren waren echte fanatieke sjoelers. De tweede prijs was voor het duo Betty Koppelman en Linda van de Heuvel en de derde prijs was voor Herman Ellermeijer en Nena Ellermeijer. Na afloop was iedereen zo enthousiast dat meteen besloten is om deze regionale kampioenschappen volgend jaar weer te organiseren.