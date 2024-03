Rheder Enk zet 30 padden over

RHEDEN – Het was moeilijk om de kinderen bij elkaar te houden. De leerlingen van groep 8 van de Rheder Enk wilden het liefst zo snel mogelijk doorrennen naar de volgende emmer, om te kijken of en hoeveel padden daarin zaten. Vrijdag 23 februari gingen ze een ochtend mee met de vrijwilligers van de paddenwerkgroep Rheden en zetten ze 30 padden veilig naar over de Middachterallee.

De padden zijn op weg van het bos, waar ze de winter hebben doorgebracht, naar de poelen waar ze hun eitjes leggen. Daar tussenin loert het gevaar: de voorbijrazende auto’s op de Middachterallee.

Veel padden haalden de oversteek niet en daarom zorgt de paddenwerkgroep sinds 2014 voor een veilige oversteek. Met een scherm dat de padden tegenhoudt aan de bos-zijde van de weg, ingegraven emmers waar ze in vallen, en twee keer per dag een ronde om de padden uit de emmers te verzamelen en aan de andere kant van de weg weer vrij te laten. “Daarna weten ze meteen welke kant ze op moeten”, vertelt Imre van Boetzelaer (12), het jongste lid van de paddenwerkgroep.

Imre nodigde zijn klas uit en vond het leuk om iedereen zo enthousiast te zien. Hij helpt al vijf jaar bij het overzetten van de padden en nam vaker vriendjes mee. “Iedereen is altijd verbaasd over hoe padden aanvoelen. Ze hebben een heel zachte buik, dat verwacht je niet. Padden maken ook een heel grappig geluid.” Hij heeft thuis ook een vijver. “Met heel veel kikkers en salamanders.” Voor padden, kikkers en salamanders is het door alle bebouwing moeilijk om water te vinden. Ze zijn makkelijk te helpen en daar is niet veel ruimte voor nodig. Door een emmer met water in te graven wordt gemakkelijk een vijvertje gemaakt. Wel even een stok erin die als ladder dient, want niet alle dieren kunnen zwemmen.