Rhedense juffen adopteren eerste lam

RHEDEN – Drie juffen uit Rheden adopteerden woensdag 6 maart het eerste lam dat dit jaar is geboren bij de Schaapskooi in Rheden. Kroesje van de Kroeseboom noemden ze het ooilam, dat inmiddels al bijna niet meer op schoot paste.

“Ik wil je aaien. Kom eens!”, roept een kleuter tegen een schaap. Heel kort legt hij zijn hand op de rug van het beest om hem dan gelijk weer terug te trekken. Het is gezellig druk bij de Rhedense schaapskooi op deze woensdagmiddag. Vrolijke kinderstemmen en geblaat van schapen overstemmen het geluid van vogels die het voorjaar aankondigen. De zon doet goed haar best en vaders en moeders worden gebruikt als pakezels voor de vele kinderjassen die uitgaan.

Schapen en kinderen lopen door elkaar heen. Ze stappen in en door de voederbakken. “Aah, ik glijd bijna uit in de poep”, roept een jochie. “Meh”, klinkt het onafgebroken. Een lam probeert hardhandig te drinken bij een volwassen schaap. Vaders en moeder maken foto’s van hun kinderen die de schapen aaien. De lammetjes – van klein naar al wat groter – zijn nieuwsgierig. Ze happen in jassen, broeken en tassen. De jonge schapen zijn wat dat betreft net kinderen, zegt schaapherder Cynthia Berendsen. “Ze zitten graag overal aan, maar aangezien ze geen handen hebben, doen ze dat met hun bekje.”

Flink beest

Even na half drie is het dan zover. Juf Jolanda van de Mauritiusschool, juf Erika van de Rheder Enk en juf Ardina van kinderopvang Puck & Co adopteren het eerste lam dat dit jaar geboren is, op 29 januari. De eerstgeborene is te herkennen aan een rode boerenzakdoek om haar nek. Het is inmiddels al een flink beest maar ondanks dat houdt de schaapherder het dier toch nog in haar armen. “Dit is de eerste van de 141 lammetjes die tot nu toe geboren zijn”, begint ze haar toespraak. Maar die moet ze al direct onderbreken. “Misschien wil iemand even kijken bij de kinderen die riet uit het dak aan het trekken zijn? Dat is niet de bedoeling”, roept ze.

Daarna is het de beurt aan de juffen. Met z’n drieën zitten ze op hooibalen en aan juf Jolanda de eer om het dier op schoot te nemen. In koor met de kinderen onthullen ze de naam die ze bedacht hebben voor ‘hun’ schaap: Kroesje van de Kroeseboom. “De kinderen vonden dat het schaap ook een achternaam moest hebben”, licht juf Erika lachend toe.

Startschot

De adoptie van het eerste lam is het startschot voor de adoptieperiode bij de schaapskudde. Een lammetje adopteren kost 25 euro. Wie dat wil kan zelf een lam uitzoeken, een naam geven en daarna de (symbolische) adoptie betalen. Daarvoor in de plaats krijgt de adoptieouder een geboorteakte en foto. Het geld kan de kudde goed gebruiken, zegt schaapherder Cynthia. “Hierdoor kan de kudde blijven bestaan. We kopen er brokken en hooi mee en betalen de dierenarts ervan. Het afgelopen jaar is er veel blauwtong geweest en hebben we de dierenarts vaak nodig gehad. Gelukkig is de ziekte nu niet meer aanwezig in de kudde.”

De Rhedense kudde bestaat uit Veluwse Heideschapen, een ras dat nog steeds een bedreigde diersoort is. “Kijk”, zegt Cynthia. Ze wijst op een meisje dat heel rustig een lammetje over de kop aait. Het schaap geniet zichtbaar met bijna dichtgeknepen ogen. “Het is belangrijk dat je respect hebt voor de dieren en rustig met ze omgaat.”

Speurtocht

Tonnis Boersma van Natuurmonumenten spreekt de toegestroomde bezoekers ook nog even toe. Hij komt nauwelijks boven het geluid van de enthousiaste kinderen uit. “Bij het Bezoekerscentrum kun je tijdens de lammerperiode een speurtocht halen. Die heet Brammetje het lammetje en je kunt hem doen met je klas of gezin. Als je de speurtocht doet, krijg je 5 euro korting op een adoptie.” Hij besluit zijn verhaal met de woorden: “Het is voorjaar, dus kom naar buiten allemaal.”

De kinderen genieten vandaag in ieder geval van het buiten-zijn. Ze proberen de schapen strootjes te voeren en lachen onbekommerd als twee grote schapen zich zonder gene een weg banen door de mensenmenigte. Maar dan is het tijd om naar huis te gaan. Met rode gezichten, verwarde haren en vieze schoenen begeven ze zich weer naar de parkeerplaats. “Meh”, klinkt het in de verte.

Foto: Linda Stelma

schaapskudde.nl

Bijschrift: Juf Erika, juf Jolanda en juf Ardina (v.l.n.r.) zitten op de hooibalen met hun pas geadopteerde lam.