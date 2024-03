Rhedens kampioenschap schoolschaak

RHEDEN – Voorzichtig en gespannen kwamen leerlingen van basisscholen uit Velp, De Steeg en Dieren afgelopen zaterdag 9 maart het Dorpshuis in Rheden binnen. Hier werd voor het eerst sinds lange tijd een schaakwedstrijd voor teams van Rhedense basisscholen gehouden. Aan de eind van de dag zou duidelijk zijn welke basisschool de kampioensbeker in ontvangst mocht nemen en door mocht gaan naar het regionale schaakkampioenschap. En, wie weet, zelfs daarna naar het Nederlands Kampioenschap Schoolschaak.

De voorzichtigheid bij de leerlingen was snel over toen zij de schaakborden in de ontvangstruimte zagen. Nog voor de wedstrijd was begonnen werd er al druk geschaakt. Na de toepasselijke woorden door bekende Rhedenaar Ap Lammers en de uitleg door de scheidsrechter André van Kuijk werd het toernooi geopend met een eerste zet door Wilma Dufrenne van de organiserende schaakvereniging Theothorne.

De teams van de Prins Bernhardschool, De Lappendeken, De Akker en De Boomgaard hadden het zwaar. De zes teams speelden maar liefst 10 partijen. Wat waren zij fanatiek en hoe blij met elke winstpartij. De onderlinge support was groot. Winst werd enthousiast gevierd maar teamgenoten die hadden verloren werden volop getroost.

Na zo’n zes ronden werd duidelijk dat het team van De Lappendeken uit De Steeg de kampioensbeker niet meer uit de handen kon glippen. Dante Boon, Storm van Kempen-Neergaard, Alexander Roelofsen, Thijmen Boon, Jeffrey Wu en Daan zorgden ervoor dat De Lappendeken inderdaad de kampioensbeker won. Zij mogen door naar het regionale OSBO-kampioenschap.

De strijd om de tweede en derde plaats tussen De Akker uit Dieren en de Daltonschool Prins Bernhard uit Velp was tot de laatste wedstrijd bijzonder spannend. Pas de allerlaatste partij gaf de doorslag. Het team van De Akker bestaande uit Nick Nomen, Lucien Doudeijns, Jason Egbers, Jelte Hoff, Mathijs Jansen, Tristan van Rijswijk won de strijd en werd tweede. Owen en Felix Kollewijn, Max Tichelman, Boudewijn Mintjes en Jippe Postuma, het eerste team van Prins Bernhard, eindigde op de derde plaats.

De winnende teams mochten een mooie beker mee terug naar school nemen. Verder kreeg iedereen een welverdiende medaille. Een leuke herinnering aan een bijzonder geslaagd toernooi dat Schaakvereniging Theothorne volgend jaar weer gaat organiseren.