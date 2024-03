Rheden spreekt over natuur en recreatie

DE STEEG – De Rhedense gemeenteraad zal naar verwachting op dinsdag 12 maart spreken over de ‘visie recreatie en toerisme’. Wie wil inspreken over dit onderwerp kan zich tot 12.00 uur die dag melden bij de griffie via griffie@rheden.nl.

Het college van B&W heeft een visie op recreatie en toerisme opgesteld. Deze visie moet zorgen voor een betere balans tussen natuur en toerisme. Verder klinkt in de visie de roep door om de dorpen aantrekkelijker te maken voor bezoekers.

In de visie staat beschreven dat er een betere balans moet komen in het bezoek dat gebracht wordt aan het natuurgebied (en dan met name aan de Posbank en omstreken) én de consequenties voor de natuur. Daarnaast wil het college de dorpen en bijzondere plekken, zoals de IJssel, aantrekkelijker maken door te stimuleren dat er meer aanbod komt waar bezoekers interesse in kunnen hebben. De gemeente kan hierin een faciliterende rol spelen.

De groei van bezoekers lijkt logisch door de verwachte groei van woningen in de regio Arnhem Nijmegen en de Gelderse Vallei. Om deze extra druk op te vangen, is een goede afstemming met deze regio’s nodig. Ook het creëren van nieuwe recreatieve voorzieningen bij de steden en andere dorpen speelt hierbij een rol. De verwachting is dat goede informatie over de bereikbaarheid van het natuurgebied met het OV en (gehuurde) fiets minder gemotoriseerd verkeer oplevert in het natuurgebied.

Rheden wil daarnaast graag meer verblijfsgasten ontvangen. Daarvoor is het nodig dat het aantal kleinschalige verblijfsaccommodaties in de dorpen toeneemt. Deze toeristen blijven langer in de gemeente waardoor ze ook andere plekken bezoeken. De bezoekers van de gemeente Rheden dragen bij aan het in stand houden van de voorzieningen zoals winkels en restaurants, daarom worden inwoners aangemoedigd gasteer/ambassadeur te worden van hun dorp en hun gemeente.

Wethouder Ronald ter Hoeven: “Recreatie en toerisme is een belangrijk onderwerp voor een gemeente als Rheden. Belangrijk voor de (toeristische) ondernemers maar ook voor de inwoners als het gaat om recreëren en het op peil houden van de voorzieningen. Recreatie en toerisme moet echter wel in balans zijn met de natuur en onze leefomgeving. Dat is de grote uitdaging waar we voor staan in Rheden. Spreiding van activiteiten, attracties, evenementen kunnen ons daarbij helpen. Deze visie wijst ons daarin de weg.”