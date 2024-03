Retrospectief: Ontginning van Het Woud

Het Woud (nu Het Beekbergerwoud genoemd) werd in 1869 gekocht door Barend van Spreekens uit Velp. Het gebied was 180 hectares groot. Dit oerbos, dat 8000 jaar geleden geleden hier was ontstaan, was gelegen tussen de Hooilanden, het Beekbergse Broek en Oosterhuizen. De ontginning van het gebied leverde in die tijd een welkome hoeveelheid werkgelegenheid op.

Toen Het Woud gekocht werd door Van Spreekens zag het arme volk rondom het oudste bos van Nederland eindelijk wat welvaart. Van Spreeklens stelde voormannen aan die genoeg kennis van zaken hadden om het gebied te ontwateren. De arbeiders hadden het erg moeilijk. Ze moesten aanvankelijk van de ene op de andere stobben springen. Anderen begonnen met het graven van sloten en het rooien van de stobben. De modder werd landinwaarts opgeworpen, waardoor er wegen en paden ontstonden.

De ontwateringswerkzaamheden waren erg zwaar. Van de 68 mannen die begonnen hadden er slechts 10 de beschikking over laarzen. De overige mannen droegen klompen en moesten dus vaak met natte voeten werken. Zo werd een nieuwe weg aangelegd die later de naam Woudlaan of Middenlaan kreeg. Toen in 1949 de gemeente Apeldoorn eigenaar werd van de weg kreeg het de naam Van Spreekenslaan.

Van Spreekens stelde voor zijn 150 arbeiders een reglement op om er zeker van te zijn dat de ontginning van Het Woud vlot zou verlopen. Ze mochten geen sterke drank nuttigen tijdens het werk of hout meenemen op straffe van onmiddellijk ontslag.

De arbeiders werden voor die tijd redelijk betaald. Men verdiende 90 cent per dag voor zwaar spit- hak en sjouwwerk. Het was aantrekkelijk voor de zeer arme bevolking die in hutten leefden (zie foto).

De mannen rustten doorgaans op hoog gelegen horsten en maakten daar stookplaatsen om zich te warmen. Met de tijd kregen ze steeds meer plezier in hun werk dat inmiddels flink vorderde.

In januari 1870 werd al begonnen met het in cultuur brengen van 64 hectare van Het Woud. Kavel na kavel, werd omgespit of geploegd waardoor er een vlak landschap ontstond.

Arbeiders die een jaar lang in dienst bleven ontvingen een bonus van 10 gulden! Deze welkome premie ontvingen 31 mannen. Op 10 juni 1871 werden de laatste bomen geveld. In 1872 was het gehele gebied, op enkel horsten na ontgonnen. Het gebied kon in cultuur worden gebracht.