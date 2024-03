Retrospectief: Landgoed Enghuizen

Deze week een ingekleurde foto van landhuis Enghuizen in Hummelo. De zijgevel van landhuis is op deze foto uit circa 1920 nog in volle glorie te bewonderen. Het werd in 1945 door brand verwoest en niet meer opgebouwd.

De naam Enghuizen heeft niets te maken met een enge plek of anderszins iets om bang voor te zijn. Enghuizen komt van de naam van de eerste eigenaar, Evert van Enghusen. Hij was van 1326 tot 1404 de eigenaar en had het waarschijnlijk ook laten bouwen. Nog tot 1488 waren de Enghusens in het bezit van het kasteel. De laatste Enghusen was ene Margriet, die in Doesburg in een klooster woonde en het eigendom overdroeg aan Seger van Heeckeren genaamd Rechteren, geheten Van Voorst.

Enghuizen was in die tijd een middeleeuws kasteel, dat stond op een eiland in een vijver of slotgracht. Op die plek staat tegenwoordig een tot jagershuis verbouwde duiventil.

Het middeleeuwse kasteel werd begin 18e eeuw afgebroken, om plaats te maken voor een huis dat bestond uit een hoofdgebouw, met halfronde vleugels. Meer een paleis dan een kasteel en in bezit van het geslacht Van Heeckeren. Dat woonde er tot begin 19e eeuw ook dat paleis werd afgebroken en het landhuis, zoals te zien op deze foto, werd opgetrokken. Het in 1842 voltooide gebouw was een huis in Italiaanse palazzostijl, met zuilen en veel beeldhouwwerk. Op het landgoed werden eveneens verschillende bijgebouwen opgetrokken, zoals een oranjerie, koetshuis en jachthuis.

Die gebouwen staan er nog steeds en zijn in gebruik. Het kasteel niet meer. Het werd op 25 maart 1945 getroffen door bommen uit Geallieerde vliegtuigen, omdat in die tijd Duitse parachutisten op Enghuizen waren gelegerd. De schade aan het gebouw was nog niet onoverkomelijk. Dat werd anders toen Canadezen kort na de bevrijding in het beschadigde landhuis waren gelegerd. Zij zagen door onvoorzichtig gedrag kans een brand te laten ontstaan die het pand wél fataal werd. De schade was zo groot dat in 1948 werd besloten het pand af te breken.

De familie nam na de oorlog haar intrek in de royale oranjerie, waar ze nog steeds woont.