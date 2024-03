RetroSpectief: Herberg De Gouden Leeuw, Beekbergen

In het centrum van Beekbergen staat van oudsher een zaak met de naam De Gouden Leeuw. De herberg vervulde vroeger in het dorp een belangrijke functie. Het was een trefpunt voor sociale contacten. Het fungeerde als een soort dorpshuis. Vergaderingen, openbare verkopingen, handel en feestelijke bijeenkomsten vonden er plaats. De vermoeide reiziger kwam er even aan en het afgetobde paard kreeg hier rust en voedsel.

De oude herberg dateert minstens van 1677. Er wordt beweerd dat er voor die tijd ook al een gebouw heeft gestaan op dezelfde plek. Degenen die eigenaar waren van de herberg deden van alles om een fatsoenlijke boterham op de plank te hebben. Zij waren niet alleen kastelein. Maar ook nog veehouder, akkerbouwer, schapenhouder, imker, klokkenluider, stovenzetter voor de bezoekers van de kerk en nog veel meer.

Achter De Gouden Leeuw heeft lang een schaapskooi gestaan en een grote moestuin die de Leeuwehof heette. De jaarlijkse kermis vond in en om de herberg plaats. Een open plek kort in de buurt werd dan ook betrokken in de feestelijkheden.

De personen die zondags naar de kerk gingen, konden bij de herberg hun paarden stallen en bijkomen van de soms wel barre tocht. De kerk van Beekbergen was voor de dorpen Ugchelen, Woeste Hoeve, Lieren, Oosterhuizen en Achterveld (toen nog gedeelte van Klarenbeek). Na afloop van de dienst ging men meestal naar De Gouden Leeuw voor de koffie of een borreltje.

De Gouden Leeuw bleef bestaan als herberg tot 1914. Freule Hartsen die zich omstreeks de vorige eeuwwisseling vestigde in Beekbergen had met de herberg andere plannen. Ze richtte in Beekbergen een filantropisch tehuis op onder de naam Het Uniehuis met als doel de opvang, verpleging en reclassering van aan drank verslaafde vrouwen. Zij wilde geheel Beekbergen alcoholvrij maken. Dit droogleggen lukte niet best. De freule liet het oude pand afbreken. Er voor in de plaats kwam een modern koffiehuis. De naam De Gouden Leeuw bleef toch wel gehandhaafd. Alcohol was echter wel taboe in de nieuwe, voor die tijd zeer moderne zaak. In latere jaren werden in het geheelonthouders koffiehuis vergaderingen gehouden voor bepaalde groeperingen in de samenleving. Inmiddels is De Gouden Leeuw aan de Dorpsstraat in Beekbergen al enige jaren een Chinees restaurant.