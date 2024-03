Retrospectief: Diemito trekt 35000 bezoekers

Van 2 tot en met 9 augustus 1952 werd in het Dierense Carolinapark de Diemito gehouden, de Dierense Middenstands en Industrie Tentoonstelling. Een en ander vond plaats in het kader van de viering van het 750-jarig bestaan van het dorp. Op deze foto zien we de stand van de Dierense Kruideniers Vereniging. Daar waren toen 20 kruideniers bij aangesloten. Geen van die bedrijven overleefde overigens de opkomst van de supermarkten…

Liefst 35.000 bezoekers trok de beurs volgens de Arnhemsche Courant in één week tijd. Het organisatiecomité onder aanvoering van Berend Hamer mocht daarmee terugkijken op een zeer geslaagd evenement. In het kader van de beurs werd ook een groots opgezet omlijstend programma opgezet, met niet alleen plaatselijke artiesten, verenigingen en muziekkorpsen, maar ook met optredens van landelijke vedetten als orkest The Flying Dutchman, Gertjan Kruutmoes (Kees Schilperoort) en Olga Lowina, de populaire jodelaarster.

In het Carolinapark was een enorme tent van 80 meter lengte geplaatst, waarin stands waren opgebouwd. Buiten stond een aparte verduisterde tent waarin Philips de nieuwste verlichting showde en in een grote kas toonden de Dierense bloemisten hun kunnen. Naast gezamenlijke kruideniers, sigarenhandelaren en bakkers, hadden Dierense fabrikanten als Edy, Lepper en Gazelle grote stands. Ook het gemeentelijk gasbedrijf en de VVV waren present. Te zien waren de nieuwste snufjes en de fijnste producten.

De opening werd verricht door de burgemeester Jan de Bruin. Na een ontvangst in Hotel de Kroon, kocht hij als openingshandeling een aantal loten van de Dierense padvinderij, die aansluitend een aantal demonstraties gaf. Ook andere verenigingen toonden hun activiteiten rond de beurstent in het park. De heer W. Gudde gaf als voorzitter van de Dierense Middenstandsvereniging de notabelen een rondleiding langs de stands in zowel de tent als het park.

De grootste belangstelling ging zoals gezegd uit naar de 40 promotie- en verkoopstands in de 1300 vierkante meter grote tentoonstellingstent. “De Dierense middenstand en industrie toonde hun vernuft en vindingrijkheid in volle glorie. Wie dit rijke industriedorp binnen komt, ziet onmiddellijk dat er iets bijzonders aan de hand is”, meende een duidelijk enthousiaste verslaggever van de Arnhemsche Courant.