Reünie Stedelijk Zutphen

ZUTPHEN – Het Stedelijk Lyceum in Zutphen houdt op zaterdag 8 juni 2024 een reünie in het schoolgebouw aan de Isendoornstraat 3. Deze is bedoeld voor oud-leerlingen en (oud-)medewerkers van het Stedelijk Scholengemeenschap, het Stedelijk Lyceum, de Schakel (LTS en LHNO), de Graafschap (LEAO) en de Martinet Mavo.

Met deze reünie sluit de school een tijdperk af. Als de leerlingen van 6 vwo in mei 2024 eindexamen doen, verdwijnt de naam ‘Het Stedelijk Lyceum namelijk. De school gaat op in het Eligant Lyceum.

Bezoekers van de reünie kunnen herinneringen ophalen met oud-klasgenoten en oud-medewerkers, met hun oude klas op de foto en terug de schoolbanken in tijdens een les van een oud-docent.

reuniestedelijk.nl