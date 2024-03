PvdA Ombudsteam pakte twintig zaken aan in 2023

GEM. BRUMMEN – Het Ombudsteam van de PvdA in de gemeente Brummen heeft in 2023 in zo’n twintigtal zaken bijgesprongen. Het team helpt mensen die ‘zijn verdwaald in de regel en wet’.

Het jaarverslag van het team meldt dat er vaak hulp gezocht wordt in kwesties waar de gemeente een rol speelt als ontwerper van beleid en uitvoerder van regelingen. Het team is dan ook regelmatig in gesprek met de gemeentelijke organisatie en dat draait meestal uit op een positieve communicatie, zeggen de medewerkers. “Met ambtenaren en wethouders kunnen we meestal goed overleggen en vinden vaak een oplossing”, zegt het verslag.

Zaken die in 2023 aan de orde zijn geweest waren zeer divers. Denk aan problemen met communicatie, bestemmingsplannen, hulp bij aanvragen trapliften, straatverlichting, WMO problemen, schuldhulpverlening, relatiebreuk, verkeers- en terrassenwerk, energietoeslag, onderhoud aan een leegstaande woning en ongedierte, buurtbusproblemen, omgangsregelingen, wettelijke wijziging van een voornaam en huishoudelijke hulp.

Secretaris Hans van Spanje is onlangs gestopt met het ombudswerk. Zijn taak is overgenomen door Karel Ledeboer. Het Ombudsteam is wel op zoek naar verjonging. Mensen die zich geroepen voelen om als vrijwilligers iets voor de Brummense gemeenschap te betekenen, kunnen contact opnemen via 0313-437962, 0575-562777 of flore@lijbrandt.nl. Leden van het Ombudsteam dienen lid te zijn of te worden van de PvdA, degenen die hulp zoeken hoeven dat niet.