DIEREN – Woensdag 3 april is er bij de Vrouwen van Nu in Dieren een presentatie over Hospice Zutphen. Hospice Zutphen is een ‘bijna zoals thuis’, voor mensen die in de laatste fase van hun leven zijn. De meeste mensen hebben de wens om thuis te sterven. Helaas is dat niet voor iedereen mogelijk. Te vaak horen de medewerkers over onbekendheid met hun werk en de mogelijkheden. Daarom vertellen zij graag over hun hospice en wat zij voor mensen kunnen betekenen.

De presentatie begint om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. De zaal gaat open om 19.15 uur. De toegang voor leden is gratis. Niet leden betalen 5 euro.