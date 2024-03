Poëzie en muziek in Hummelo

HUMMELO – Vanaf zondag 31 maart zijn er wekelijks, van 13.30 tot 15.30 uur activiteiten op het erf van uitspanning De Klevenhorst in Hummelo. Er is poëzie en muziek op de Klinkplek. Op doordeweekse dagen zijn ook de vrijwilligers en kunstenaars van Lang Leve Kunst en Naoberschap van Amphion Cultuurbedrijf volop actief met een waaier aan creatieve workshops, zoals handspinnen, bandweven, wol verven met planten, bloemschikken, ecoprinten, schilderen en tekenen, fotograferen, papier scheppen. Enkele workshops zijn specifiek bedoeld voor volwassenen samen met een (klein)kind. Van Pasen tot Pinksteren is er weer de Kunstwandelroute Hummelo. De Klevenhorst ligt halverwege de route.

amphion.nl/klevenhorst.