Potgrondactie Scouting Loenen

LOENEN – Op zaterdag 16 maart houdt Scouting Valeouwe Loenen de jaarlijkse potgrondactie in Loenen en omgeving. De opbrengst van deze actie wordt gebruikt om de activiteiten voor alle speltakken het komende jaar weer te kunnen bekostigen.

Deze potgrondactie wordt op dezelfde wijze als voorgaande jaren uitgevoerd. Het bestellen van potgrond kan via info@scoutingloenen.nl of via de website scoutingloenen.nl/potgrondactie. Bestellen moet vóór 14 maart.

Indien er een bestelling is geplaatst dan komt men deze op zaterdag 16 maart bezorgen. Zelf ophalen is ook mogelijk op deze dag bij het afhaalpunt Hameinde 13.