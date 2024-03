Ponderosa verhuist van Brummen naar Ellecom

REGIO – Ponderosa Life, een organisatie die zorg en onderwijs biedt aan jongeren verhuist per 1 mei van Brummen naar het oude Dushi Huis in Ellecom. De ‘school’ was tot nu toe gevestigd op het terrein van de Michaëlshoeve in Brummen maar moet daar weg.

De nieuwe locatie van Ponderosa bevindt zich aan de Binnenweg 69 in Ellecom. Tot 2022 was daar het Dushi Huis gevestigd, een kleinschalige woonvoorziening voor uit huis geplaatste kinderen. De afgelopen jaren stond het pand te koop en Ponderosa heeft het nu gekocht.

Ponderosa begon meer dan tien jaar geleden in Zutphen. Ze biedt dagbesteding en onderwijs aan jongeren van 13 tot 23 jaar die uitgevallen zijn in het reguliere onderwijs. Tom Smit van de school vertelt: “We zijn officieel een zorginstelling en geen onderwijsinstelling. De jongeren die hier komen hebben allemaal gedeeltelijke vrijstelling van de leerplicht. De financiering wordt geregeld via een PGB, WMO of de Jeugdwet.” Dat Ponderosa niet valt onder de definitie onderwijsinstelling wil niet zeggen dat de jongeren niets leren. “De meeste gaan hier weg met een vwo-diploma dat gerealiseerd wordt door het doen van staatsexamens.”

Schooltrauma

Dát de jongeren zijn uitgevallen komt omdat ze zich niet goed ontwikkelen in een reguliere schoolomgeving, vertelt Smit. “Deze jongeren komen allemaal bij ons met een schooltrauma. Ze hebben allemaal een label, vaak vallen die binnen het autistische spectrum. Maar wij kijken daar niet zo heel dogmatisch naar. We willen vooral de jongeren zelf leren kennen. Soms gaat er een halfjaar overheen voordat er iets aan cognitieve ontwikkeling wordt gedaan. Maar op een gegeven moment raken de jongeren vanzelf geïnteresseerd in iets en dan kunnen ze aanhaken.”

Meer plek

Ponderosa biedt momenteel ruimte aan vijftien jongeren die uit de wijde regio komen. De instelling is elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open van halftien tot halfvier. Met de verhuizing naar Ellecom komt er ‘misschien’ meer plek om jongeren op te vangen. Smit: “Daar willen we wel organisch naartoe groeien.”