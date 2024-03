ROZENDAAL – Zondag 10 maart geeft de Oekraïense Kateryna Kurylko een pianorecital in de kerk van Rozendaal. Kateryna Kurylko is een buitengewoon begaafde Oekraïense pianiste. Zij werd geboren in Charkov, Oekraïne. Ze is 22 jaar. Zij begon op 6-jarige leeftijd piano te spelen. Zij speelde elke dag vele uren omdat ze veel wilde bereiken.

Haar opleiding volgde Kateryna aan de universiteit van Charkiv. Ze is prijswinnaar van vele nationale en internationale concoursen. Zij speelt veel soloconcerten en treedt op met orkesten. De afgelopen vier jaar geeft ze pianoles aan volwassenen.Na de inval van Rusland in Oekraïne op 24 februari 2022 moest Kateryna vluchten voor deze oorlog en vond zij onderdak in Doorn.

Op het programma staat muziek van Bach, Chopin, Tchaikovsky, Mendelson Einaudi, Piazzolla, Beshevli en Dvorak. Na afloop van het recital is er de gebruikelijke ‘meet en greet’ waarbij bezoekers een drankje krijgen aangeboden. Het concert begint om 15.00 uur. De kerkzaal gaat open om 14.30 uur.De entreeprijs voor de concerten is 17 euro per persoon. Reserveren kan via vrienden@dekerkvanrozendaal.nl.

De kaarten zijn ook verkrijgbaar in de kerk voor aanvang van het concert.

dekerkvanrozendaal.nl