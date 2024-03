VELP – Op de Graaf Ottostraat in Velp heeft in de nacht van dinsdag 12 op woensdag 13 maart een autobrand gewoed.

Om 04.50 uur kreeg de brandweer de melding van een autobrand binnen. De brandweer heeft de brand geblust, maar kon niet voorkomen dat de auto flinke schade opliep. De politie deed onderzoek in de wijk. Er wordt uitgegaan van brandstichting.

Foto: Sebastiaan Kleijn / Persbureau Heitink