Passieconcert in Oude Jan in Velp

VELP – “Voor mij draait het passie/Paasverhaal om het openen van de weg naar het paradijs”, vertelt Frank Litjens, dirigent van het koor Panta Rhei Vocaal. Op zondag 17 maart verzorgt dit koor een Passieconcert met vooral liefdevolle en troostende liederen in het Velpse kerkje De Oude Jan. Aanvang is 15.30 uur.

Voor dit Passieconcert koos de dirigent niet alleen gebruikelijke muziek waarin Christus centraal staat, maar juist ook muziek waarin het paradijs centraal staat. Frank Litjens: “Die laatste categorie is niet per definitie christelijk of kerkelijk. Bij veel spirituele richtingen is sprake van een vermoeden (en hoop) van thuiskomen, een liefdevol licht, een paradijs na dit aardse leven.” Er klinken liederen van onder andere Tsjaikovski, Bach en Mendelssohn. ‘We hopen dat het publiek zich ruim een uur in ‘hemelse sferen’ zal wanen’, besluit hij.

Panta Rhei Vocaal

Het koor Panta Rhei Vocaal bestaat uit zestien gevorderde zangers en zangeressen uit de wijde omgeving rond Arnhem. Het repertoire is breed en gevarieerd, van klassieke tot eigentijdse muziek. Het koor heeft zich gespecialiseerd om te zingen bij speciale, intieme gelegenheden zoals bij momenten van afscheid als uitvaarten en crematies. Inmiddels is het een traditie om jaarlijks een Allerzielenviering te organiseren die voor iedereen toegankelijk is.

Frank Litjens volgde de opleidingen schoolmuziek en koordirectie aan het conservatorium in Arnhem en vervolgde zijn muzikale studies in Tilburg en Zwolle. Daarnaast volgde hij opleidingen rond het thema rouw/stervensbegeleiding en werkte als coördinator in een hospice. Frank Litjens dirigeert Panta Rhei Vocaal sinds haar oprichting in 1993 en leidt verder de koren Opera Gelderland Oost, het Velper Bach Ensemble en Kamerkoor Kallíope.

Kaarten zijn in de voorverkoop de koop bij boekhandel boekhandel Jansen & de Feijter of in indien beschikbaar voorafgaand aan het concert. Kaarten kosten 18 euro. Er zijn speciale tarieven voor jongeren, kinderen, bezitters van de Gelrepas en Vrienden Oude Jan.

Foto: Eigen foto

vriendenvandeoudejan.nl