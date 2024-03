Pasen op kasteel Rosendael

ROZENDAAL – In het weekend van Pasen is er een Paasfair op het terrein van landgoed Rosendael. Deze is geopend op zaterdag 30, zondag 31 maart en maandag 1 april van 11.00 tot 18.00 uur. De Paasfair biedt een scala aan kramen, met zowel non-food als foodproducten. Er zijn ambachtelijke lekkernijen en unieke handgemaakte producten. Het bezoek aan de Paasfair is gratis.

Na een bezoek aan de Paasfair kunnen families het park in om te gaan speuren met de ‘Lotje Familie Paasspeurtocht’. Dit is een familiespeurtocht vol vrolijke paasbeleving, muziek, het paasverhaal, lentegevoel, grapjes en raadsels. De speurtocht is tot en met 1 april te lopen, uitgezonderd en is te verkrijgen aan de kassa van de kasteelwinkel.

Tijdens de paasdagen opent het kasteel ook haar deuren. Het kasteel is te bezoeken op eigen gelegenheid, tussen 12.00 en 16.00 uur.

glk.nl/rosendael