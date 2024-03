Paperclip Velp zoekt collega’s

VELP – Ontmoetingscentrum De Paperclip is op zoek naar gastvrouwen en gastheren. Op dit moment zijn er niet genoeg vrijwilligers om de bar elk dagdeel te bemensen.

Van nieuwe vrijwilligers wordt verwacht dat ze zich een dagdeel per week en een vergadering per maand kunnen inzetten. Het levert gezelligheid en contacten op. Ook is er weleens een uitstapje met alle barcollega’s en een BBQ. Informatie en aanmelding via info@paperclipvelp.nl. De Paperclip is te vinden aan de Eiberstraat 16 in Velp.

Gastvrouw zijn in Ontmoetingscentrum De Paperclip, Jannie doet het nu ongeveer een jaar. Elke dinsdagochtend kun je haar vinden achter de bar in de huiskamer. Vaste bezoekers op die ochtenden zijn biljarters, handwerksters en cursisten van de Vrije Academie. “Meer dan 1000 kopjes koffie heb ik in dat jaar geregeld”, zegt ze lachend, “en natuurlijk ook nog andere drankjes”. Jannie heeft De Paperclip leren kennen doordat ze er de cursus Velpologie volgde. “En van het een kwam het ander.”

Het gastvrouw zijn bezorgt haar leuke contacten. “Het is toch fijn als iemand vraagt hoe je vakantie was?”, geeft ze een voorbeeld. “Ik zou ook willen dat meer mensen zo maar binnenlopen voor een kop koffie of thee, dan zou het nog gezelliger zijn.”