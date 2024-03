Palmzondag in de kerk van Rozendaal

ROZENDAAL – In de kerk van Rozendaal zijn op zondag 24 maart (Palmzondag) vanaf 14.30 uur verhalen te horen over het verhaal van Pasen uit de Bijbel. Frans Ort, dominee van de kerk, schreef de verhalen die het gebeuren tussen Palmzondag en Eerste Paasdag vertellen door de ogen van buitenstaanders. Hij noemt het de Kruiswegmonologen ‘Hij en ik’. De verhalen worden afgewisseld met muzikale improvisaties op de piano door Dick Goedhart. Daarnaast zijn er in de kerk afbeeldingen te zien van de lijdensweg van Jezus, zogenoemde Kruiswegstaties. Deze twaalf afbeeldingen zijn ook geschilderd door Frans Ort. Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid om na te praten en wat te drinken in de Serre van Rozendaal. De Kruiswegstaties zijn tot en met 1 april te zien in de Kerk van Rozendaal, Kerklaan 15. De kerk is op zaterdagmiddagen open van 13.30 tot 15.00 uur. Ook na de diensten in bovengenoemde Kerk (aanvang 10.00 uur), kunnen deze staties bekeken worden.