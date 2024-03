ELLECOM – Zondag 24 maart trotseerden de kinderen in Ellecom de buien om een Palmpaasoptocht te lopen. Met prachtig versierde stokken, onder begeleiding van muziekvereniging Excelsior, liepen ze door het dorp. Na afloop was er een paasbrunch in het Dorpshuis, georganiseerd door bakkerij Samberg.

Foto: Sjoerd van der Pol