Paasvuur in Klarenbeek

KLARENBEEK – Op eerste paasdag, zondag 31 maart, organiseert dOranje Vereniging Klarenbeek weer het paasvuur. Het paasvuur vindt plaats in het weiland aan de Koperdijk in Klarenbeek, aan de zijde van de Vorstersweg. Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom. Rond 20.00 uur wordt het paasvuur aangestoken. Voor het paasvuur is nog veel hout nodig. Het snoeihout kan gebracht worden op zaterdag 30 maart tussen 8.30 en 15.00 uur. De aanrijroute is vanaf de Vorsterweg. Alleen particulieren mogen snoeihout brengen. Geen dikke boomstammen, stobben en ander houtafval. Alleen kleine vrachten.