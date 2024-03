Paasviering in Grotenhuys

DOESBURG – Op dinsdag 26 maart vanaf 14.30 uur is er een Paasviering in de Ontmoetingsruimte van Grotenhuys in Doesburg. Het is een gezamenlijke viering van ‘Het Ouderencontact’ van de protestantse gemeente te Angerlo-Doesburg, de diaconie van de Ooipoortkerk en de PCOB-afdeling Doesburg en omgeving. Het thema is: ‘Op weg naar Pasen’. Er is een liturgie met bekende liederen, lezingen, mooie gedichten en een overweging. Ds. Jaap Lof doet de overdenking en Gerrit Bouwhuis begeleidt de liederen.