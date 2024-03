Paasontbijt in Martinikerk

DOESBURG – Op zondag 31 maart vanaf 8.45 uur is er weer een paasontbijt in de Martinikerk in Doesburg. Er is een buffet met uiteraard ook eitjes en matzes. Iedereen is van harte welkom. Deelname is gratis. Na afloop is er een collecte voor de World Servants groep Doesburg die het ontbijt organiseert samen met de Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg. De jongerengroep gaat komende zomer bouwen aan een school en een passievruchtenplantage in Rwanda. Het ontbijt wordt om 9.30 uur afgerond. Daarna kan iedereen ‘zijn eigen weg gaan’. Vanaf 10.00 uur is er een Paasviering in de kerk.