Paasgroet van de Zonnebloem

LOENEN – Vorige week brachten de vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Loenen een extra bezoekje de deelnemers. Inge had gezorgd voor een vrolijk lentebloemetje in een fleurig potje met wat paaseitjes erbij en Ans en Stefie maakten voor aan de tas een gezellige kaart met een paasgroet. De deelnemers waren blij verrast met deze vrolijke attentie. Het gaf aan dat de lente is begonnen.