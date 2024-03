Paaseieren zoeken in park ‘t Goor

BRUMMEN – In Dierenpark ’t Goor kunnen kinderen van 2 tot en met 10 jaar op zaterdag 30 maart paaseieren zoeken. Het startsein is om 14.00 uur. De kinderen zoeken verdeeld in drie leeftijdsgroepen papieren eieren. Deze kunnen na het zoeken ingeruild worden voor een gekleurd, gekookt ei. Natuurlijk is er voor de vinders van het ‘gouden ei’ een leuke verrassing. Dierenpark ‘t Goor is te vinden aan de Goeman Borgesiusstraat in Brummen. Van tevoren opgeven is niet nodig en de activiteit is gratis.