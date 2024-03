Paaseieren zoeken bij Kiboe

EERBEEK – Op Eerste Paasdag, zondag 31 maart, komt de paashaas langs bij kinderboerderij Kiboe in Eerbeek. Hij zal zijn eieren op het terrein verstoppen. Om 12.30 uur kan iedereen starten met zoeken. De kosten hiervoor zijn 2,50 euro. Iedereen die zoekt, krijgt een zakje paaseieren mee naar huis. Daarnaast kunnen bezoekers voor 0,50 euro een gokje wagen: hoeveel paaseieren zitten er in de vaas? Diegene die het juiste aantal raadt (of er het dichtst bij zit) krijgt een leuke prijs. Aanmelden is fijn en kan via info@kiboe.nl.