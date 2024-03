Paasboodschap van de Raad van Kerken Veluwezoom: Maak van je wonden juwelen

Enkele jaren terug las ik in het maandblad Open Deur een artikel van theoloog Folly Hemrica dat bovenstaande titel droeg. Het sprak mij aan, want ook ik draag littekens.

Zeven jaar terug raakte ik gewond aan mijn benen toen ik werd aangereden door een auto. Het leverde blijvende beschadigingen van de huid op die ik maar het liefst verborgen houd. In mijn geval betreft het uiterlijke littekens maar het kan ook gelden voor innerlijke littekens die iemand tijdens het leven oploopt. Durf je dan te laten zien dat je gewond bent geraakt? Achter elk litteken zit een verhaal. Het laat zien dat elk mens kwetsbaar is en gewond kan raken. Maar hoe ga je vervolgens om met die kwetsbaarheid? Durf je het te delen? Kun je de pijn en het verdriet omzetten in kracht?

Tim Rollins, een Amerikaanse kunstenaar, heeft tijdens zijn leven met straatkinderen gewerkt om hun verborgen talenten te ontwikkelen en hun eigenwaarde te laten groeien. Uit dit initiatief is een kunstcollectief ontstaan met de veelzeggende naam ‘Tim Rollins and K.O.S.’ (Kids of Survival, overlevingskinderen). Een van hun projecten kreeg de bijzondere titel ‘Make your wounds into gems’!

Maak van je wonden juwelen! Hierbij werden straatkinderen uitgenodigd om hun littekens te schilderen op grote doeken. Daarna mochten ze de littekens versieren met goud waardoor deze veranderden in prachtige juwelen. Een bijzonder betekenisvolle opdracht. Wonden kunnen leiden tot iets moois!

In deze Paastijd brengt dit initiatief me bij Jezus en het kruis waaraan hij is gestorven. Een schijnbaar roemloos einde van een inspirerende man die zich volop had ingezet voor de achtergestelde medemens: de zieken, armen en uitgestotenen. Een man voor wie het volgen van de godsdienstige wetten niet compleet was zonder dat het werd gedaan vanuit onvoorwaardelijke liefde voor de ander. Zijn boodschap van barmhartigheid werd hem niet in dank afgenomen door de machthebbers die in hem een onruststoker zagen. Iemand die hun macht zou kunnen doen wankelen. Daarom: ‘Aan het kruis met hem!’ En ze kregen hun zin. Op de dag die wij ‘Goede Vrijdag’ zijn gaan noemen werd Jezus gemarteld en bespot. Hij werd aan een kruis geslagen met spijkers in handen en voeten met de dood tot gevolg. Menselijkerwijs einde verhaal.

Einde verhaal? Nee, in dit geval niet want de strekking van meerdere Bijbelverhalen is dat de dood niet het laatste woord heeft. Ze vertellen ons dat ondanks alles wat er in een leven kan gebeuren nieuwe mogelijkheden zich blijven voordoen. Zo ook in het Paasverhaal waarin we horen dat Jezus op de derde dag na zijn dood weer opstaat. Met zijn littekens verschijnt hij aan zijn volgelingen die eerst tijd nodig hebben om dit onverwachte tot zich door te laten dringen. Zodra zij echter van hun verbazing zijn bekomen verzamelen ze al hun moed en zetten gesterkt Jezus missie voort.

Gods verhaal met mensen gaat altijd door. Ook al zijn we gewond geraakt aan het leven en dragen we littekens van verdriet, onderdrukking of afwijzing. Houd voor ogen dat je mag opstaan en dat er, ondanks je littekens, een nieuw begin mogelijk is.

Kerkelijk werker Meinie Visser-Schram

Protestantse Gemeente Zuidoost-Veluwezoom