Paas-puzzeltocht in bos Laag Soeren

LAAG-SOEREN – Op zondag 31 maart houdt De Priesnitzhoeve in Laag-Soeren een puzzel-wandeltocht die in het teken staat van de Soerense Sprengen. Het zal een uitdagende ontdekkingstocht worden in het bos. De route is uitermate geschikt voor gezinnen en leidt u door het prachtige Sprengengebied van Laag-Soeren. Onderweg zijn er diverse opdrachten. Bij terugkomst op de Priesnitzhoeve kunnen de kinderen genieten van een heerlijke traktatie. Tevens is er boerenschepijs te verkrijgen. De Prienitzhoeve verwacht dat rond Pasen de geiten gelammerd hebben en er dus lammetjes rondlopen. De puzzeltocht kan gelopen worden tussen 11.00 en 15.00 uur. Deelname is gratis. De Priesnitzhoeve is te vinden aan de Priesnitzlaan 23 te Laag-Soeren.

depriesnitzhoeve.nl