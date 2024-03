Ouderen verwend met pannenkoeken

REGIO – Een aantal scholen in de regio doet op vrijdag 8 maart mee met Nationale Pannenkoekdag. Op deze dag worden opa’s en oma’s en ouderen uit de buurt in het zonnetje gezet.

Basisschool De Lans in Brummen organiseert een pannenkoekenlunch voor stichting Onze Droom in Brummen. Ook de scholen De Ontdekking in Brummen en De Wetelaar in Doesburg doen mee met het bakfeest. In totaal doen dit jaar een recordaantal van 1715 scholen in Nederland mee met Nationale Pannenkoekdag. “Zelfgebakken pannenkoeken zijn een ideaal recept om jong en oud op een vrolijke manier met elkaar in contact te brengen en een leuke dag te bezorgen”, aldus Dorreke Hachmer van Koopmans. De dag is een initiatief van Koopmans, Tefal en Blue Band.