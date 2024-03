Oude Muziek in Dorpskerk Rheden

RHEDEN – Op zondagmiddag 24 maart verzorgt het Anima Consort een concert in de Dorpskerk in Rheden. Het Anima Consort is een ensemble dat zich heeft gespecialiseerd in het spelen van oude muziek uit de renaissance en de middeleeuwen. Het ensemble bestaat uit twee professionele blokfluitisten en twee op zeer hoog niveau musicerende liefhebbers. Behalve op blokfluit wordt ook gemusiceerd op dulciaan/barokfagot, viola da gamba en traverso, soms aangevuld met zang. Inspirator en leider van het Anima Consort is Norbert Kunst. Norbert Kunst studeerde blokfluit, contrabas en fagot aan het Utrechts conservatorium. Hij heeft in diverse Europese barokorkesten gespeeld waaronder les Arts Florissants ( Parijs) , Musica Antiqua Köln, Concerto Köln en Trio passagio. Momenteel is hij artistiek leider van onder andere blokfluitensemble Praetorius in Leiden, Capella de Arte, gespecialiseerd in Renaissancemuziek en Blokfluitensemble Arabesk. Het concert begint om 15.30 uur, de kerk is open om 15.00 uur. De toegang is vrij, bij de uitgang wordt gevraagd om een vrije gift.