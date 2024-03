Otto de Kat komt naar Eerbeek

EERBEEK – Op donderdag 7 maart komt schrijver Otto de Kat op uitnodiging van de Boekensteun naar de Bibliotheek Eerbeek. Otto de Kat is het pseudoniem van Jan Geurt Gaarlandt. Hij was onder meer literair criticus bij de Volkskrant en Vrij Nederland. Hij publiceerde een dichtbundel en diverse romans. In 2018 verscheen Freetown en in 2022 Het uur van de olifant. Zijn boeken werden meermaals genomineerd voor literaire prijzen. In de pauze is boekhandel Hendriks aanwezig met het boek van deze auteur. Het is dan mogelijk om het direct te laten signeren door Otto de Kat. Een plekje voor de lezing reserveren kan via bijdebieb.nl. Voor donateurs van de Boekensteun is de entree gratis en niet-donateurs betalen 10 euro. Aanvang: 20.00 uur.