Open middag Panta Rhei

VELP – Loge Panta Rhei houdt op donderdag 7 maart vanaf 13.00 uur een open middag voor belangstellenden aan de Arnhemsestraatweg 360 in Velp. Het is bedoeld voor vrouwen van 18 jaar en ouder die op zoek zijn naar antwoorden op levensvragen. Bij Panta Rhei kunnen ze die bespreken met gelijkgestemde vrouwen met behulp van symbolen en ritualen (vastliggende teksten, vol van symboliek, om bepaalde gebeurtenissen meer diepgang te geven). Panta Rhei vraagt geïnterresseerden om zich aan te melden via pantarhei@ordevanweefsters.nl.