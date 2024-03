VELP – Ondernemers, freelancers, zzp’ers, studenten, en iedereen die het plan heeft ‘iets ’voor zichzelf te beginnen, zijn donderdag 14 maart welkom bij Open Coffee in Velp.

Tussen 10.00 en 12.00 uur gaan de deuren van het Ondernemershuis in het Astrum College (lokaal 024) weer open, om onder het genot van een gratis kop koffie, te komen werken aan het netwerk.

Voor de liefhebbers maakt Henk Paul Hegeman zelfs koffie met opgeschuimde melk. Speciale gast is Joke Hofstee van glaslichtenlood.nl.