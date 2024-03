Op zoek naar diersporen

RHEDEN – Op zondag 10 maart kunnen kinderen tussen de 8 en 12 jaar diersporen zoeken op de Veluwezoom samen met een gids van Natuurmonumenten. De activiteit duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Kosten voor deelname aan deze kinderactiviteit zijn 4,20 euro voor kinderen die (OERRR-) lid zijn van Natuurmonumenten en 6 euro voor niet-leden. Aanmelden kan via natuurmonumenten.nl. Dit is een activiteit voor het hele gezin. Ouders (minimaal 1) gaan mee met de kinderen. En ouders en kinderen betalen de toegangsprijs. Natuurmonumenten raadt aan om stevige schoenen aan te doen. Honden mogen helaas niet mee. Het vertrekpunt is Bezoekerscentrum Veluwezoom in Rheden.